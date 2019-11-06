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Мост между Сахалином и материком планируют построить до 2035 года

На создание перехода потребуется 252,8 млрд рублей
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© Сергей Красноухов/ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 ноября. /ТАСС/. Мостовой железнодорожный переход Селихин (Хабаровский край) - Ныш (Сахалин) соединит остров Сахалин и материк до 2035 года, сообщил ТАСС губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Помимо перехода на материк, в будущем планируется построить мост с Сахалина до Хоккайдо (Япония). По мнению региональных и федеральных властей, соединение острова с материковой частью России и с Японией позволит включить порты Японии в систему РЖД и Северного морского пути (СМП).

"Мост на Сахалин появится до 2035 года, это значит, что работы по нему начались", - сообщил глава региона, уточнив, что сейчас готовится технико-экономическое обоснование проекта.

По информации Лимаренко, уже известна точная стоимость проекта. На создание перехода потребуется 252,8 млрд рублей. Подробности финансирования пока не уточняются.

Проект строительства железнодорожной линии Селихин - Ныш с мостовым переходом через пролив Невельского увязан с проектом развития Восточного полигона сети железных дорог. Проект перехода с Сахалина на материк рассматривается в двух вариантах - мост или тоннель. Сейчас приоритетным является проект железнодорожного моста. Общая длина железнодорожной линии должна составить более 580 км.

Теги
РоссияЛимаренко, Валерий ИгоревичСахалинская областьДальний Восток
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