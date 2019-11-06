В Сбербанке рассказали о снижении размера чаевых по карте на 8,4% за полгода

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Пользователи платформы Сбербанка Sberfood, позволяющей безналичным способом бронировать столики, делать заказ и расплачиваться в ресторанах, в среднем оставляют на чай 7,5% от суммы чека. При этом за полгода размер чаевых снизился на 8,4%, подсчитали специалисты Сбербанка.

"Анализ транзакций в регионах присутствия SberFood с марта по сентябрь 2019 года включительно показал, что в среднем клиенты кафе и ресторанов всех ценовых сегментов оставляли на чай сумму в размере 7,5% от счета", - говорится в сообщении.

"В денежном выражении размер чаевых снизился на 8,4% (март 2019 года к сентябрю 2019 года). При этом именно в марте размер дополнительной безналичной благодарности официантам был самым высоким (96 рублей). Меньше всего пользователи сервиса оставляли в июле - 74 рубля", - уточнили эксперты.

Сбербанк запустил платформу SberFood на базе приложений Plazius и "Афиша. Рестораны". По данным кредитной организации, на платформе представлено уже более 50 тыс. ресторанов.