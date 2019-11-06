Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ЦБ обеспокоен низкими темпами роста российской экономики

Глава регулятора Эльвира Набиуллина призвала найти способы для преодоления негативных тенденций
Здание Центробанка РФ Артем Коротаев/ТАСС
Описание
Здание Центробанка РФ
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Банк России обеспокоен темпами роста российской экономики, которые оказались ниже прогноза. Об этом в Совете Федерации сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

На эту тему

"Темпы роста, которые оказались ниже прогноза, ожиданий, не могут не беспокоить. Безусловно, темпы экономического роста связаны и с внутренними, и с внешними факторами. Внутренние, прежде всего, по оценке Банка России, - проблема инвестиционного климата, производительности труда, демографическая ситуация, которая ограничила деловую активность. Внешняя - замедление мировой экономики, которое влечет за собой снижение спроса на товары российского экспорта, что также оказывает влияние на экономический рост", - сказала она.

При этом, по словам главы ЦБ, в сложившихся условиях необходимо найти драйверы развития, которые позволили бы преодолеть имеющиеся негативные тенденции.

В сентябре Банк России понизил прогноз роста ВВП России в 2019 году до 0,8-1,3% с 1-1,5%, темпы роста российской экономики в 2020-2021 году также пересмотрены вниз.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
Реклама на ТАСС
Минфин закупит валюту на 228,2 млрд рублей допдоходов от нефти
Покупка будет проходить с 8 ноября по 5 декабря
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС