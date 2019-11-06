ЦБ обеспокоен низкими темпами роста российской экономики

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Банк России обеспокоен темпами роста российской экономики, которые оказались ниже прогноза. Об этом в Совете Федерации сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Темпы роста, которые оказались ниже прогноза, ожиданий, не могут не беспокоить. Безусловно, темпы экономического роста связаны и с внутренними, и с внешними факторами. Внутренние, прежде всего, по оценке Банка России, - проблема инвестиционного климата, производительности труда, демографическая ситуация, которая ограничила деловую активность. Внешняя - замедление мировой экономики, которое влечет за собой снижение спроса на товары российского экспорта, что также оказывает влияние на экономический рост", - сказала она.

При этом, по словам главы ЦБ, в сложившихся условиях необходимо найти драйверы развития, которые позволили бы преодолеть имеющиеся негативные тенденции.

В сентябре Банк России понизил прогноз роста ВВП России в 2019 году до 0,8-1,3% с 1-1,5%, темпы роста российской экономики в 2020-2021 году также пересмотрены вниз.