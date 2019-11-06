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Выработка электроэнергии в России в 2019 году превысит 1,1 трлн кВт ч

Министр энергетики Александр Новак сообщил, что прирост потребления электроэнергии составит около 1%

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Выработка электроэнергии в России по итогам 2019 года составит 1,1 трлн кВт ч. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в ходе "правительственного часа" в Госдуме.

"В прошлом году потребление электроэнергии в стране поступательно увеличивалось. За последние семь лет рост составил 6%. По итогам этого года выработка электроэнергии составит примерно 1 трлн 102 млрд кВт ч. Установленная мощность электрических станций по итогам года составит 254 ГВт. Прирост за последние семь лет составляет 30 ГВт", - сказал он.

Ранее Новак говорил, что потребление электроэнергии вырастет в России в 2019 году на около 1%.

"В прошлом году потребление электроэнергии составило 1,101 трлн кВт ч. Это хороший показатель, так как в прошлом году на 1,7% прирост был, в этом году - порядка 1% мы ожидаем", - сказал Новак.

Прирост потребления электроэнергии ниже темпа роста ВВП связан с реализацией программы энергоэффективности. Ранее сообщалось, что минимальный рост потребления электроэнергии в централизованных энергосистемах РФ до конца 2024 года должен составить 6%.

Согласно материалам, ранее опубликованным на сайте правительства РФ, целевой показатель по минимальному приросту энергопотребления в централизованных энергосистемах страны в 2019 году составляет 1%, к 2021 году - 3%. К Единой энергосистеме России не относятся регионы, работающие в технологически изолированных территориальных энергосистемах, таких как Таймырский автономный округ, Камчатский край, Сахалинская область, Магаданская область, Чукотский автономный округ.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссия
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