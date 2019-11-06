"Алроса" за первый год работы на Верхней Муне добыла почти 1,4 млн карат алмазов

ТАСС, 6 ноября. Алмазодобывающая компания "Алроса" за год работы на Верхне-Мунском месторождении в Якутии добыла почти 1,4 млн карат алмазов, говорится в сообщении компании.

"Алроса" начала промышленную добычу алмазов на Верхне-Мунском месторождении 31 октября 2018 года. К настоящему времени из карьера Заполярный добыто почти 1,4 млн карат алмазов, включая несколько уникальных камней ювелирного качества", - говорится в сообщении. Объем добычи руды с начала отработки карьера составил 3,234 млн т.

"За год план по алмазодобыче перевыполнен и составил более 1 млн 394,9 тыс. карат вместо запланированных 1,299 млн карат. Из них семь - крупные ювелирные алмазы массой свыше 50 карат", - цитирует пресс-служба директора Удачнинского горно-обогатительного комбината, координатора предприятий компании в Удачном Романа Денискина.

Верхне-Мунское месторождение алмазов находится на западе Якутии в 170 км от города Удачного. На данный момент разведаны четыре кимберлитовые трубки: "Заполярная", "Деймос", "Новинка", "Комсомольская-Магнитная".

По данным "Алросы", запасы руды на месторождении Верхне-Мунского кимберлитового поля оцениваются в 65 млн т со средним содержанием около 0,6 карата на т, или 38 млн карат. Горнодобывающий комплекс, по плану, будет приносить около 2 млн карат алмазов в год.