Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Союзэкспертиза" планирует построить лаборатории для инспекции товаров из России и Китая

Одна из них может быть построена в Приморском крае, другая - в Подмосковье

ШАНХАЙ, 6 ноября. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Российская организация "Союзэкспертиза", входящая в структуру Торгово-промышленной палаты России (ТПП), планирует совместно с китайской стороной строительство приграничной лаборатории для инспекции произведенной в РФ и КНР продукции. Об этом сообщил в среду в беседе с корреспондентом ТАСС вице-президент ТПП РФ, председатель Совета директоров "Союзэксперизы" Максим Фатеев в кулуарах проходящей в Шанхае 2-й Китайской международной импортной выставки (CIIE).

"Мы собираемся совместно с нашими китайскими партнерами строить приграничную лабораторию для инспекции товаров российского производства в Китае и китайского производства, соответственно, в России", - сказал он, не исключив, что она может быть построена в Приморском крае. "Такую же лабораторию мы планируем построить в Подмосковье", - сообщил он.

Как рассказал Максим Фатеев, в среду в Шанхае было подписано соглашение между "Союзэкспертизой" ТПП РФ и компанией CCIC (China Certification & Inspection Group). "Это государственная инспекционная компания - такая же инспекционная компания, какой является "Союзэкспертиза" Торгово-промышленной палаты России. Это продолжение наших взаимоотношений, потому что первое такое соглашение было подписано три года назад. За эти три года мы, помимо того что было открыто представительство "Союзэкспертизы" в Китае, стали работать по инспекции продукции российских компаний и поставок их в Китай - это, в основном, минеральное сырье, пищевая продукция, зерно", - рассказал вице-президент ТПП РФ.

По его словам, национальные инспекционные компании смогут сыграть решающую роль в обеспечении безопасности граждан и качественных взаимных поставок продукции, учитывая ужесточение условий, внимание руководства двух стран к этому направлению и росту взаимного интереса к поставкам продукции на рынки двух стран.

Теги
РоссияКитай
Реклама на ТАСС
Evolve Energy представила AI-платформу для управления энергопотреблением
Используя алгоритмы машинного обучения, платформа легко подключается к домашним устройствам и позволяет оптимизировать энергопотребление в сети за счет использования доступной на данный момент энергии из альтернативных источников
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС