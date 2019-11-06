"Союзэкспертиза" планирует построить лаборатории для инспекции товаров из России и Китая

ШАНХАЙ, 6 ноября. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Российская организация "Союзэкспертиза", входящая в структуру Торгово-промышленной палаты России (ТПП), планирует совместно с китайской стороной строительство приграничной лаборатории для инспекции произведенной в РФ и КНР продукции. Об этом сообщил в среду в беседе с корреспондентом ТАСС вице-президент ТПП РФ, председатель Совета директоров "Союзэксперизы" Максим Фатеев в кулуарах проходящей в Шанхае 2-й Китайской международной импортной выставки (CIIE).

"Мы собираемся совместно с нашими китайскими партнерами строить приграничную лабораторию для инспекции товаров российского производства в Китае и китайского производства, соответственно, в России", - сказал он, не исключив, что она может быть построена в Приморском крае. "Такую же лабораторию мы планируем построить в Подмосковье", - сообщил он.

Как рассказал Максим Фатеев, в среду в Шанхае было подписано соглашение между "Союзэкспертизой" ТПП РФ и компанией CCIC (China Certification & Inspection Group). "Это государственная инспекционная компания - такая же инспекционная компания, какой является "Союзэкспертиза" Торгово-промышленной палаты России. Это продолжение наших взаимоотношений, потому что первое такое соглашение было подписано три года назад. За эти три года мы, помимо того что было открыто представительство "Союзэкспертизы" в Китае, стали работать по инспекции продукции российских компаний и поставок их в Китай - это, в основном, минеральное сырье, пищевая продукция, зерно", - рассказал вице-президент ТПП РФ.

По его словам, национальные инспекционные компании смогут сыграть решающую роль в обеспечении безопасности граждан и качественных взаимных поставок продукции, учитывая ужесточение условий, внимание руководства двух стран к этому направлению и росту взаимного интереса к поставкам продукции на рынки двух стран.