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Toyota по итогам 2019 года планирует произвести в РФ 74,6 тыс. автомобилей

Это на 1 тыс. больше, чем в 2018 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Автоконцерн Toyota рассчитывает по итогам 2019 года произвести в России 74,6 тыс. автомобилей, что, примерно, соответствует уровню прошлого года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"74 600 планируется произвести на заводе в Петербурге, на 1 тыс. больше, чем в прошлом году", - сказали в пресс-службе.

Ранее автоконцерн приступил к серийной сборке кроссовера Toyota RAV4 пятого поколения. Совокупные инвестиции компании в модернизацию производства для нового проекта составили 4,8 млрд рублей.

Завод "Тойота Мотор" в Санкт-Петербурге открыт в 2007 году, в настоящее время на предприятии производят седан Toyota Camry и кроссовер Toyota RAV4. С ноября 2011 года завод работает в две смены. Производственная мощность завода составляет 100 тыс. автомобилей в год. Автомобили поставляются на рынок РФ, а также экспортируются на рынки Казахстана и Белоруссии.

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