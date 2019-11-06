Финская таможня три года неправильно конвертировала курс рубля и еще более 20 валют

ХЕЛЬСИНКИ, 6 ноября. /ТАСС/. Таможня Финляндии в течение трех лет использовала неправильные курсы более 20 разных валют при растаможивании товаров. Об этом ведомство сообщило в среду.

Неверные суммы из-за этого взимались с клиентов "с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года", уточнили там. Произошло это потому, что при переводе в евро таможня использовала курсы одного из финских банков, тогда как должна была использовать курсы Европейского центробанка.

Это коснулось, в частности, конвертации рубля, шведской кроны, доллара США и еще 22 валют. Всего же неправильные расчеты использовались в 960 тыс. случаев. В результате сумма компенсаций, которые теперь будет выплачивать ведомство, составляет около €11,5 млн.

"Мы собираемся начать возвращение денег как можно скорее", - сказал директор департамента ведомства Ярмо Ряйккя. По его словам, этот процесс завершится только в следующем году.

В ведомстве добавили, что суммы менее €10 не будут возвращать без дополнительного запроса. Для этого придется оформить специальное заявление на сайте таможни.