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Более 51 тыс. самозанятых зарегистрировались с января 2019 года в Подмосковье

На 1 октября 2019 года самозанятые уплатили в бюджет региона 67,3 млн рублей

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Результат пилотного проекта о введении налога на профессиональный доход по Московской области показывает рост числа самозанятых: с начала 2019 года зарегистрировались более 51 тыс. Об этом сообщил в среду председатель комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов, выступая на круглом столе в Мособлдуме.

"C начала 2019 года зарегистрировалось более 51 тыс. самозанятых, из них 49 тыс. - это жители Подмосковья. На 1 октября 2019 года самозанятыми уплачено в бюджет региона 67,3 млн рублей", - добавил он.

В ближайшей перспективе Мособлдума собирается создать интернет-платформу, где самозанятые смогут давать информацию о своей деятельность, рекламировать товары, а также участвовать в различных конкурсах, например, в госзакупках.

Как отметила замминистра инвестиций и инноваций Московской области Надежда Карисалова, самозанятым разрешено в течение года как зарегистрироваться, так и сняться с учета. Отчисления налогов в федеральный бюджет построено по принципу "63 на 37", а основная работа по самозанятым лежит на муниципалитетах. "В массе своей активизировать теневой сектор - тех, кто хочет стать самозанятым, сложно. В рамках межбюджетных трансфертов ничего у муниципалитетов не остается", отметила она.

В рамках нацпроекта развития малого и среднего бизнеса планируется увеличение численности физических лиц, применяющих налог на профессиональный доход. По словам Карисаловой, рассматривается вопрос о переходе самозанятых в категорию малого и среднего бизнеса, и на них тоже будут распространяться все меры господдержки (микрозаймы, работа с госзаказами).

Специальный налоговый режим для самозанятых действует с начала 2019 года в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Самозанятые платят налог по ставке 4% на доходы, полученные от физических лиц, и 6% - на доходы от юрлиц.

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