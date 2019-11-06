В Счетной палате сообщили, что Роскосмос внес в госбюджет с начала года 1,13 млрд рублей

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Поступления в российский бюджет от Роскосмоса за девять месяцев 2019 года составили 1,133 млрд рублей вместо плановых 5,28 млрд, говорится в оперативном докладе Счетной палаты РФ о ходе исполнения бюджета за январь-сентябрь.

Согласно документу, план исполнения бюджета предполагал поступления от госкорпорации в объеме 5,285 млрд рублей. "Фактически поступило 1,133 млрд рублей, исполнение прогноза - 21,4%", - говорится в докладе.

Также существенно сократились доходы, администрируемые госкорпорацией, - на 276,1 млн рублей (в 4,5 раза).

В документе отмечается, что Роскосмос исполнил расходы по бюджету за отчетный период на низком уровне - лишь на 38,8% (204,35 млрд рублей).

Кроме того, по состоянию на 1 октября ряд главных распорядителей бюджета, среди которых и Роскосмос, не начали исполнение расходов на реализацию отдельных федеральных проектов, говорится в документе.

Нарушения в Роскосмосе

Ранее в Счетной палате сообщали, что ведомство выявило за 2018 год нарушения в космической отрасли РФ объемом около 50 млрд рублей. За 2017 год Счетная палата выявила 151 факт нарушений в работе Роскосмоса на общую сумму 785,5 млрд рублей. Первый замглавы госкорпорации Максим Овчинников сообщал, что доклады Счетной палаты за 2014-2016 годы касаются финансовой дисциплины и организации бюджетного процесса.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин ранее назвал Роскосмос рекордсменом по масштабам финансовых нарушений. По его словам, в госкорпорации неправильно проводятся процедуры закупок, завышаются цены.