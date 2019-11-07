СП: в РФ определятся в 2019 году определятся с субсидиями по оборудованию для гидроразрыва

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Минпромторг РФ до конца года должен определиться с выдачей субсидий на разработку оборудования для проведения гидроразрыва пласта при добыче углеводородов в размере 400 млн рублей и производства сжиженного природного газа в 946 млн рублей, следует из доклада Счетной палаты по исполнению бюджета за девять месяцев 2019 году.

При этом Счетная палата заявляет о рисках недостижения подпрограммы по развитию средств производства в 2019 году. Правила предоставления субсидий по производству для СПГ по состоянию на 1 октября не были утверждены, отмечает контрольный орган.

"По информации Минпромторга России, осуществление отбора юридических лиц с целью предоставления им указанных субсидий запланировано на четвертый квартал 2019 года", - говорится в докладе.

В частности, госпрограммой по развитию промышленности и повышению ее конкурентоспособности предусмотрены четыре субсидии компаниям на проведение опытно-конструкторских и технологических работ, в том числе по созданию производств оборудования. В том числе предусмотрены субсидии на разработку газовых турбин большой мощности (3 млрд рублей в 2019 году) и пилотных партий средств производства потребителям (622,2 млн рублей). Итоги конкурса на поддержку государством разработки отечественных газовых турбин большой мощности будут подведены 25 ноября, единственным участником являются "Силовые машины" с объемом заявки 5 млрд рублей.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что объем финансирования на создание производства оборудования для проведения гидроразрыва пласта до 2021 года составит 1,5 млрд рублей.