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Tesla представит 21 ноября в Лос-Анджелесе электропикап

По данным Cnet.com, на презентации могут показать уже готовый вариант или концепцию автомобиля
Описание
© AP Photo/David Zalubowski

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Электромобиль-пикап компании Tesla будет представлен 21 ноября в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил в среду в Twitter глава Tesla Илон Маск.

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"Кибергрузовик будет представлен 21 ноября в Лос-Анджелесе неподалеку от предприятия компании SpaceX, где производят ракеты", - написал он.

Комментируя предстоящую презентацию, портал Cnet.com отметил, что пока не ясно, будет ли показан уже готовый вариант или концепция электропикапа. Маск впервые затронул вопрос о пикапе еще в 2017 году, пишет портал, и заявлял тогда, что его продемонстрируют не более чем через 24 месяца. В этой связи Cnet.com напомнил, что компания Tesla все еще работает над тем, чтобы наладить бесперебойный выпуск электромобиля Model 3, а электромобиль-кроссовер Model Y запланирован на будущий год. Пока не ясно, как в этот производственный график впишется электропикап, отметил портал.

Компания Tesla была основана Маском в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована в Tesla. Ее штаб-квартира находится в Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась на производстве электромобилей, однако позже стала заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.

Теги
СШАМаск, Илон
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