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Восточный экономический форум в 2020 году состоится 2-5 сентября

Он пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Восточный экономический форум в 2020 году пройдет с 2 по 5 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета. Об этом сообщает организатор форума - фонд "Росконгресс".

"VI Восточный экономический форум состоится 2-5 сентября 2020 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета", - говорится в сообщении "Росконгресса".

Советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению Восточного экономического форума Антон Кобяков отметил, что ВЭФ стал ведущей площадкой для развития многостороннего сотрудничества и международной кооперации. "Восточный экономический форум также приобретает важное значение с точки зрения развития гуманитарных и культурных контактов", - добавил Кобяков.

Пятый Восточный экономический форум прошел во Владивостоке 4-6 сентября 2019 года. Его организатором выступал фонд "Росконгресс". ТАСС являлся генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока. Участники ВЭФ в 2019 году подписали 270 соглашений на сумму более 3,4 трлн рублей, что на 13% больше, чем годом ранее. В форуме приняли участие более 8500 человек из 65 государств, в том числе почти 1300 представителей СМИ.

Теги
РоссияКобяков, Антон АнатольевичДальний Восток
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