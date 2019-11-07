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Фонд развития региональных проектов может начать работу в 2020 году

Как сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, объявить о его запуске планируется в рамках Петербургского международного экономического форума

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Фонд развития региональных проектов может начать работу в 2020 году. Объявить о его запуске планируется в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах форума "Инвестиции в регионы - инвестиции в будущее".

"Мы надеемся, что проект заработает в следующем году. Он требует ряда нормативных изменений в нормативные документы... Мы надеемся, что на Питерском форуме мы могли бы уже объявить, что он запущен, мы к этому будем стремиться", - пояснил он.

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Россия
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