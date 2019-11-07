Госдума приняла в I чтении законопроект о регулировании в сфере электронной подписи

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект о совершенствовании регулирования в сфере электронной подписи. Документ, инициированный группой членов Совета Федерации и депутатов Госдумы, является составной частью пакета законопроектов по совершенствованию правовой базы нацпроекта "Цифровая экономика".

Законопроектом предлагается закрепить регулирование процедур достоверности идентификации лица с использованием электронного сервиса, обеспечивающего электронное взаимодействие. В этих целях аккредитованный удостоверяющий центр наделяется полномочиями по хранению ключа электронной подписи и подписанию соответствующих электронных документов по поручению владельца квалифицированного сертификата.

Документом усиливаются требования к порядку аккредитации удостоверяющих центров и к их работе. В частности, устанавливается высокий порог собственного капитала центра, а также страховой ответственности его деятельности, срок аккредитации сокращается до трех лет.

Предполагается также создание доверенных третьих сторон (федеральных органов и организаций), которые будут уполномочены проверять электронные подписи в электронных документах в фиксированный момент времени, а также документально подтверждать результаты такой проверки. При подписании документов электронной подписью юрлицами и ИП должны будут использоваться одновременно две электронной подписи: электронная подпись юрлица или ИП с указанием в качестве владельца физлица, действующего от имени юрлица или ИП без доверенности, а также электронная подпись физического действующего от имени юрлица или ИП без доверенности.

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект, отметив при этом необходимость его доработки. "Комитет выражает обеспокоенность отсутствием в пояснительных материалах к законопроекту оценки готовности ФНС, Банка России и федерального казначейства сформировать и развить территориальную сеть удостоверяющих центров, достаточную для удовлетворения потребностей юрлиц в получении электронной подписи без снижения качества и повышения стоимости предоставляемых услуг", - говорится в заключении комитета.

В связи с этим депутаты считают возможным при доработке документа ко второму чтению обсудить возможность делегирования организациям - агентам части полномочий удостоверяющего центра, при этом повысив требования информационной безопасности для таких организаций - агентов.

"Собственный капитал удостоверяющих центров должен быть увеличен с 7 млн [рублей] до 500 млн и 1 млрд, размер страховой ответственности деятельности УЦ увеличивается с 30 млн до 300 и 500 млн рублей, срок аккредитации сокращается до трех лет - в настоящее время это 5 лет", - заявил один из авторов законопроекта, член Совета Федерации Владимир Кравченко.

Правительство РФ поддержало законопроект.