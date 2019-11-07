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Кубань к концу года снизит долю банковских кредитов в общем госдолге в семь раз

По прогнозам, долговая нагрузка на бюджет региона составит примерно 100 млрд рублей

КРАСНОДАР, 7 ноября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края к концу 2019 года намерены снизить долю банковских кредитов с 35,5% до 5% за счет досрочного погашения госдолга, сообщила в четверг пресс-служба администрации Краснодарского края.

Власти региона к концу года планируют сократить долговую нагрузку на бюджет края до 50%, по прогнозам она составит около 100 млрд рублей. В 2018 году госдолг края сократился на 9 млрд рублей по сравнению с 2017 годом и не превышал 140 млрд рублей, долговая нагрузка на бюджет снизилась до 66,6%.

"В 2019 году край досрочно погасит более 40 млрд рублей госдолга. В начале 2019 года в структуре госдолга доля кредитов банков составляла 35,5%, на конец года она снизится до 5%", - говорится в сообщении.

Уточняется, что погасить эти кредиты необходимо было в срок до 2020-2021 годов, но за счет снижения Центробанком ключевой кредитной ставки до 6,5% власти края смогли погасить их досрочно за счет собственных средств регионального бюджета. Также произведено частичное рефинансирование за счет гособлигаций.

"В последующие годы привлекать кредиты в краевой бюджет будем исключительно по ставкам, не превышающим ключевую ставку ЦБ более чем на процент годовых", - приводит пресс-служба слова вице-губернатора Краснодарского края Игоря Галася.

По данным Минфина Кубани, по итогам 2019 года в общей сумме долга примерно 58 млрд рублей составят бюджетные кредиты, банковские кредиты придутся на сумму около 10 млрд рублей. Кроме того, в конце года Кубань разместит облигационный заем в размере 10 млрд рублей, и портфель по этой категории вырастет до 30 млрд рублей. Пять лет назад госдолг Кубани составлял 145 млрд рублей, долговая нагрузка превышала 98%.

Теги
РоссияКраснодарский край
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