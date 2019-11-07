Госдума приняла в I чтении законопроект о страховании ответственности автоперевозчиков

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект о праве автомобильных перевозчиков грузов и экспедиторов страховать свою ответственность за нарушение договора перевозки или транспортной экспедиции.

Как пояснил журналистам один из авторов инициативы, член профильного комитета по транспорту и строительству Владимир Синяговский ("Единая Россия"), сегодня страхование ответственности перевозчиков и экспедиторов "не предусмотрено ни одним законом". "Несмотря на это, грузоотправитель все равно требует от перевозчиков страховать собственную ответственность. Но в судебной практике такие договоры чаще всего признаются недействительными", - добавил он.

По его словам, законопроект "гарантирует возмещение ущерба грузовладельцу в случае повреждения, гибели или утраты груза". "В то же время это позволит защитить автоперевозчиков и экспедиторов не только от необоснованных претензий владельцев груза, но и от штрафов со стороны заказчиков перевозки. Например, в случае нарушения срока доставки и подачи транспортного средства", - сказал депутат.

Инициатива не носит обязательного характера, она лишь дает перевозчикам право страховать свою ответственность.