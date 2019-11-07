СМИ: Пакистан решил вернуть России долг советских времен в $93 млн

ТАСС, 7 ноября. Исламабад принял решение вернуть России $93,5 млн, которые стали предметом 30-летнего спора между странами. Об этом в четверг сообщает газета The Express Tribune.

По ее информации, пакистанский посол в Москве получил указание подписать с Россией договор, согласно которому деньги будут возвращены в течение 90 дней. В 80 годы Советский Союз импортировал из Пакистана товары легкой промышленности, для взаиморасчетов между странами в Национальном банке Пакистана были открыты советские счета. После распада СССР пакистанские экспортеры утверждали, что часть их товаров якобы не была оплачена, а с 1996 года верховный суд провинции Синд ограничил перемещение денежных средств с российских счетов в Национальном банке Пакистана. Под ограничения тогда попала сумма в $117 млн, из которых $93,5 млн возвратят России, а $23,8 млн будут переданы пакистанским экспортным компаниям.

Как отмечает The Express Tribune, возвращение денежных средств откроет двери для российских инвестиций в Пакистан. Согласно газете, российские инвесторы намерены вложить в пакистанскую экономику около $8 млрд, в частности в энергетику и металлургическую промышленность.

В сентябре сообщалось, что премьер-министр Пакистана Имран Хан надеется, что президент России Владимир Путин примет приглашение посетить Исламскую Республику.