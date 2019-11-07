Президенты РФ и Казахстана считают важным продолжить взаимодействие регионов двух стран

ОМСК, 7 ноября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который впервые участвует в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в качестве главы государства, заверил, что сделает все для еще более плодотворной совместной работы.

"С моей стороны будут предприниматься все усилия, чтобы достичь еще больших результатов", - сказал Токаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным перед пленарным заседанием форума. По мнению президента Казахстана, "Форум межрегионального сотрудничества является очень эффективным, плодотворным и, конечно же, нужно прилагать все усилия, чтобы развивать его в дальнейшем".

Президент РФ отметил, что форум проводится на регулярной основе, а первая такая встреча произошла в 2003 году также в Омске. "В этом смысле есть символизм сегодняшней встречи", - заметил Путин. Токаев подчеркнул, что такие мероприятия стали эффективным механизмом благодаря усилиям Путина и первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. "Этот механизм был запущен на полную мощь и проявил себя с самой лучшей стороны, проявил себя как эффективный инструмент взаимодействия на региональном уровне, что крайне важно", - констатировал президент Казахстана.

На его взгляд, "очень показательно, что объем торговли между регионами России и Казахстана превысил 10% всего объема торговли". "Этот показатель растет, мы достигли больших успехов в области промышленной кооперации, в сотрудничестве в области сельского хозяйства, задел был сделан очень большой", - считает Токаев.

Отношения между Россией и Казахстаном, как между самыми близкими партнерами, "развиваются успешно", оценил глава российского государства. По его данным, "в прошлом году рост товарооборота составил более 14%, продолжают расти и инвестиции, реализуются крупные проекты". "Мы встречаемся регулярно, тем не менее, всегда есть темы, которые требуют нашего особого внимания", - сказал президент РФ.