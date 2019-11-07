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Президенты РФ и Казахстана считают важным продолжить взаимодействие регионов двух стран

Глава российского государства Владимир Путин отметил, что отношения между странами развиваются успешно, но всегда существуют темы, на которые необходимо обратить особое внимание

ОМСК, 7 ноября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который впервые участвует в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в качестве главы государства, заверил, что сделает все для еще более плодотворной совместной работы.

"С моей стороны будут предприниматься все усилия, чтобы достичь еще больших результатов", - сказал Токаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным перед пленарным заседанием форума. По мнению президента Казахстана, "Форум межрегионального сотрудничества является очень эффективным, плодотворным и, конечно же, нужно прилагать все усилия, чтобы развивать его в дальнейшем".

Президент РФ отметил, что форум проводится на регулярной основе, а первая такая встреча произошла в 2003 году также в Омске. "В этом смысле есть символизм сегодняшней встречи", - заметил Путин. Токаев подчеркнул, что такие мероприятия стали эффективным механизмом благодаря усилиям Путина и первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. "Этот механизм был запущен на полную мощь и проявил себя с самой лучшей стороны, проявил себя как эффективный инструмент взаимодействия на региональном уровне, что крайне важно", - констатировал президент Казахстана.

На его взгляд, "очень показательно, что объем торговли между регионами России и Казахстана превысил 10% всего объема торговли". "Этот показатель растет, мы достигли больших успехов в области промышленной кооперации, в сотрудничестве в области сельского хозяйства, задел был сделан очень большой", - считает Токаев.

Отношения между Россией и Казахстаном, как между самыми близкими партнерами, "развиваются успешно", оценил глава российского государства. По его данным, "в прошлом году рост товарооборота составил более 14%, продолжают расти и инвестиции, реализуются крупные проекты". "Мы встречаемся регулярно, тем не менее, всегда есть темы, которые требуют нашего особого внимания", - сказал президент РФ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКазахстанРоссияТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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