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Ситуация вокруг Промсвязьбанка

Следователи нашли пропавшие картины по иску Промсвязьбанка к экс-руководству

В Промсвязьбанке сообщили, что найденное имущество "описано и помещено в специальные помещения, обеспечивающие оптимальную сохранность предметов искусства"

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Следователи обнаружили пропавшие картины и финансовые документы по иску Промсвязьбанка против бывших владельцев банка Дмитрия и Алексея Ананьевых, обвиняемых в рамках уголовного дела о растрате в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"В рамках уголовного дела, возбужденного по заявлению ПСБ, в ходе проведения оперативных мероприятий на территории складского помещения в городском округе Домодедово были обнаружены более 200 картин, финансовые и иные документы, связанные с деятельностью компаний Ананьевых", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ПСБ, найденное имущество "описано и помещено в специальные помещения, обеспечивающие оптимальную сохранность предметов искусства".

Среди найденных предметов искусства оказались картины, вывезенные из Института русского реалистического искусства в нарушение запрета Арбитражного суда города Москвы, наложенного по заявлению ПСБ, по делу о взыскании убытков в размере 282,2 млрд рублей. В их числе - самые ценные предметы искусства, находящиеся под арестом: картины Георгия Нисского, Исаака Бродского, Александра Дейнеки. Их оценочная стоимость превышает сотни миллионов рублей.

В июне в Промсвязьбанке заявили об исчезновении из Института русского реалистического искусства арестованных по иску против Дмитрия и Алексея Ананьевых.

Как уточнили в банке, это выяснилось в ходе проверки работы приставов, связанной с арестом имущества Ананьевых и ряда бывших топ-менеджеров кредитной организации.

Здание и коллекция института на Дербеневской набережной в Москве ранее принадлежали Алексею Ананьеву. По словам представителя Промсвязьбанка в суде сделка по передаче здания ИРРИ супруге Алексея Ананьева состоялась за два месяца до введения временной администрации в банк, таким образом здание стало собственностью компании, принадлежащей супруге Ананьева и нескольким гражданам Кипра, аффилированным с Промсвязьбанком и братьями Ананьевыми.

В октябре суд признал недействительным заключенный за два месяца до введения временной администрации брачный договор между Алексеем Ананьевым и его супругой Дарьей Ананьевой, который подразумевал передачу части имущества супруге.

Арест имущества

Всего в перечне арестованного имущества - более 50 объектов недвижимости, в том числе жилые дома и земельные участки, два самолета Bombardier Challenger 650, принадлежащих Ананьевым, автомобили, а также здание и коллекция музея ИРРИ (Института русского реалистического искусства) и доли в компаниях. Арестовано было имущество не только самих ответчиков, но и их родственников, говорили в Промсвязьбанке.

Позднее суд отменил арест части активов Дмитрия Ананьева, сняв обеспечение с 80% его зарплаты и иных доходов. Также арест был снят с 80% доходов с банковских счетов его брата, бывшего совладельца ПСБ Алексея Ананьева. Также суд отменил арест 80% доходов бывшего руководителя блока финансовых рынков Дмитрия Иванова и 80% доходов с банковских счетов бывшего зампреда правления, руководителя блока частного капитала и управления инвестициями Татьяны Волошкиной.

Также Арбитражный суд Москвы частично снял арест с активов бывшего зампреда правления, руководителя блока "Финансы" Промсвязьбанка Владимир Мамакина, а также активов жены бывшего зампреда правления Промсвязьбанка Андрея Жупанова Марии Очировой (не является ответчиком по делу).

Ответчиками по иску Промсвязьбанка проходят 12 физических лиц и нидерландская компания Promsvyaz Capital B. V., через которую Ананьевы осуществляли контроль над банком.

Промсвязьбанк пытается взыскать с экс-владельцев, бывших топ-менеджеров, членов правления и должностных лиц банка возмещение ущерба, который банк понес, по мнению истца, в результате подписания ответчиками убыточных сделок.

Промсвязьбанк 15 декабря 2017 года был взят на санацию через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. В 2018 году был передан Росимуществу и назначен опорным банком по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.

Теги
Ситуация вокруг Промсвязьбанка
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