Избранный президент Аргентины подтвердил, что страна не откажется от долга перед МВФ

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 ноября. /ТАСС/. Новое правительство Аргентины не собирается отказываться от долговых обязательств республики, в том числе перед Международным валютным фондом (МВФ). Об этом заявил избранный аргентинский президент Альберто Фернандес в интервью телеканалу RT, показанном в эфире в четверг.

"Все знают, что МВФ были пособниками (правительства президента Маурисио Макри - прим. ТАСС). Я верю, что мы сможем провести четкие переговоры, чтобы донести нашу правду, потому что мы хотим выплатить долг", - сказал он. По мнению Фернандеса, МВФ одобрил кредит Аргентине, чтобы "поддержать правительство Макри". "Это была самая дорогая предвыборная кампания в истории", - сказал он.

При этом Фернандес отметил, что сначала "Аргентине необходимо встать на ноги". "Я считаю, международное сообщество поймет это", - добавил он.

В мае 2018 года на фоне резкого падения курса национальной валюты действующий президент Аргентины Макри обратился за помощью к МВФ. В июне фонд одобрил предоставление Аргентине $57 млрд по кредитному механизму stand-by. Подписанное соглашение предусматривало проведение ряда реформ, которые были направлены на снижение инфляции и дефицита бюджета. Фернандес, который был избран на прошедших 27 октября выборах, в ходе предвыборной кампании выступил с критикой договоренности с МВФ и заявлял о необходимости ее пересмотра, но обещал выполнить все долговые обязательства республики.