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Церемония вручения премии "Топ-1000 российских менеджеров" прошла в Москве

Лауреатом в номинации "Лучший высший руководитель" стал глава Акционерной финансовой корпорации "Система" Андрей Дубовсков

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Премия "Топ-1000 российских менеджеров", которой отмечают лидеров российского делового сообщества из одноименного с премией рейтинга, назвала своих лауреатов. Торжественная церемония награждения состоялась в четверг вечером в музыкальном театре "Геликон-опера".

Перед вручением статуэток президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин поздравил членов объединения с 20-летием сообщества. "В этом зале находятся те, кто развивает свои навыки, кто возрождал свои организации, кто запускал новые проекты, кто руководил своими коллективами во благо и экономики, и собственных компаний", - сказал он.

По его словам, в 2019 году премия насчитывает 13 номинаций, что превышает их количество в прошлом году, и значительно больше того числа номинаций, с которого премия начиналась - девяти.

Ведущие церемонии - журналист и телеведущая Марианна Максимовская и журналист и радиообозреватель Юрий Кобаладзе - первой огласили номинацию "Лучший директор по отношениям с органами власти", победителем в которой стал Владимир Сенин ("Альфа-банк").

Лучшим директором по правовым вопросам была названа Марианна Захарова ("Норникель"). Статуэтку победительнице вручила ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок. Она также презентовала Захаровой необычный подарок - хоккейную клюшку. "Говорят, трус не играет в хоккей. Юристы - это те люди, которые всегда находятся внутри всех процессов, они и на передовой, и в тылу", - пояснила Починок.

Впервые в перечень номинаций вошла "Лучший директор по корпоративной социальной ответственности", победителем в ней стала Наталья Поппель ("Северсталь").

Главная и специальная номинации

Лауреатом в главной номинации премии - "Лучший высший руководитель" - стал глава Акционерной финансовой корпорации "Система" Андрей Дубовсков. Помимо функциональных номинаций, победитель был выбран в одной специальной номинации - "Лучший независимый директор". Им стал Роджер Маннингс (АФК "Система", "Лукойл", ГМК "Норильский никель").

Маннингс признался, что получить такой приз для него большая честь. "Совет директоров - это важный элемент управления компании, это управленческая команда, поэтому награда каждого члена совета директоров отражает и качество компании, в которой он работает", - поделился он.

Также были объявлены лауреаты в номинациях "Лучший директор по информационным технологиям", "Лучший директор по персоналу", "Лучший директор по маркетингу", "Лучший директор по логистике", "Лучший директор по общественным и корпоративным связям", "Лучший финансовый директор", "Лучший коммерческий директор".

О рейтинге

В октябре Ассоциация менеджеров и ИД "Коммерсантъ" опубликовали рейтинг "Тысяча лучших менеджеров России-2019", в который вошли многие ведущие менеджеры: бизнесмен Роман Абрамович, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и совладелец "Русала" Олег Дерипаска, президент Сбербанка Герман Греф, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, основатель Telegram Павел Дуров, президент банка ВТБ Андрей Костин.

В прошлом году изменилась методика формирования списка бизнес-лидеров. Так, помимо владельцев и топ-менеджеров крупнейших корпораций, в рейтинг вошли медийные фигуры, которые оказывают большое влияние на развитие страны, бизнеса и общества в целом. После таких изменений в списке появилось несколько руководителей крупных СМИ. А в этом году, в частности, был отмечен генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

Также в рейтинг тысячи лучших управленцев в различных категориях попали шестеро представителей руководства ТАСС, в том числе заместители генерального директора Елена Руденко, Андрей Соколов и четверо топ-менеджеров информагентства - заместитель исполнительного директора ТАСС Ольга Окмянская, коммерческий директор Светлана Ланюгова, руководитель департамента маркетинга Ольга Кармацкая и руководитель юридического департамента Екатерина Кулагина.

Теги
РоссияМиллер, Алексей БорисовичГреф, Герман ОскаровичКостин, Андрей ЛеонидовичВенедиктов, Алексей АлексеевичДерипаска, Олег ВладимировичАбрамович, Роман Аркадьевич
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