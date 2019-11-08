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Проект реконструкции аэропорта у месторождения Удокан в Забайкалье прошел два аудита

В настоящее время аэропорт способен принимать лишь небольшие пассажирские самолеты Ан-24, Л-410 и ТВС-2МС
Горный хребет Удокан Епанчинцев Евгений/ТАСС
Описание
Горный хребет Удокан
© Епанчинцев Евгений/ТАСС

ЧИТА, 8 ноября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Проект реконструкции аэропорта в поселке Чара Каларского района на севере Забайкальского края вблизи крупнейшего в РФ Удоканского месторождения меди успешно прошел ценовой и технологический аудит. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе Байкальской горной компании (БГК - оператор освоения Удокана, входит в USM Holdings).

Удокан с ресурсами около 27 млн т меди является крупнейшим месторождением в России и одним из самых больших в мире. Месторождение находится в труднодоступном Каларском районе на севере Забайкальского края. Автомобильное сообщение этой территории с крупными городами отсутствует, а время в пути в Читу на поезде превышает 2,5 суток. Местный аэропорт способен принимать лишь небольшие пассажирские самолеты Ан-24, Л-410 и ТВС-2МС.

"На средства БГК разработана проектно-сметная документация реконструкции аэропорта Чара. Она безвозмездно передана Забайкальскому краю и сейчас проходит государственную экспертизу, в которой уже получила положительное заключение технологического и ценового аудита", - сказали в пресс-службе.

В администрации главы региона напомнили, что в 2018 году проект по реконструкции аэропорта включили в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, утвержденный правительством РФ, однако реконструкция его взлетно-посадочной полосы предусмотрена на 2022-2024 годы. Правительство региона добивается смещения этих сроков на 2020-2022 годы. Это необходимо для освоения Удоканского месторождения: во время строительства там комбината на объекте будут находиться 3,5 тыс. человек, а после запуска предприятия - более 2 тыс. человек, и, соответственно, ожидается рост авиационного пассажиропотока.

В августе министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов также обращался к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой ускорить на два года реконструкцию взлетно-посадочной полосы в аэропорту Чары.

Актуальный план освоения Удокана предполагает строительство промышленного комплекса по производству катодной меди и сульфидного концентрата. Ввод в эксплуатацию первой очереди комбината с годовой производительностью 12 млн тонн руды намечен на 2022 год. В дальнейшем мощность предприятия планируется увеличить до 48 млн тонн в год.

Теги
РоссияЗабайкальский край
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