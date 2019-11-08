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Российско-китайский центр садоводства планируется создать в Харбине

Это будет сделано в ближайшие четыре года, отметил исполнительный директор научно-производственного центра "Агропищепром" в Мичуринске Сергей Колесников

ТАМБОВ, 8 ноября. /ТАСС/. Российско-китайский центр садоводства с питомниками на площади более 50 тыс. гектаров планируется создать в китайском Харбине. Для закладки садов намерены использовать фруктовые и ягодные растения, выведенные в наукограде Мичуринск, сообщил ТАСС исполнительный директор научно-производственного центра "Агропищепром" в Мичуринске Сергей Колесников.

"Я буквально на днях вернулся из командировки в Китай, где мы обсуждали реализацию этого масштабного проекта. Речь идет о создании российско-китайского центра по садоводству и пищевой промышленности, который мы будем создавать в Харбине. <…> Дело в том, что Китай сейчас планирует активно засаживать садами свои северные территории, там они хотят выращивать жимолость, малину, смородину, крыжовник и так далее, то есть наши сорта мичуринской селекции. Китайская сторона крайне заинтересована в наших научных разработках и готова их внедрять у себя", - сказал Колесников.

Он уточнил, что мичуринские сорта фруктов и ягод отличает особая устойчивость к климатическим условиям - жаре, засухе, морозам, повышенное содержание витаминов, высокая урожайность.

По его словам, стороны ведут расчеты стоимости проекта. После создания сырьевой базы планируется запустить завод по производству функционального питания из выращенных ягод и фруктов. "О том, насколько это масштабно, говорят цели, которые стоят перед китайской стороной. Их задача - обеспечить с помощью этого центра северного садоводства минимум 200-250 млн человек сырьем плодово-ягодных культур, из которого в последующем будут готовить функциональное питание, в том числе детское и высоковитаминное с учетом наших наработок", - пояснил Колесников, уточнив, что проект планируют реализовать в ближайшие три-четыре года.

"Агропищепром" является одной из опорных научно-исследовательских площадок единственного в России аграрного наукограда Мичуринска. В 2014 году на его базе был создан центр садоводства им. И. В. Мичурина, который занимается исследованиями в области селекции, генетики, биотехнологии и микробиологии растений. Кроме того, центр занимается разработкой и внедрением на предприятиях России и стран Таможенного союза функционального детского и спортивного питания. В 2020 году "Агропищепром" откроет в Мичуринске крупнейший в России и Восточной Европе биотехнологический центр по производству 14 млн безвирусных садовых микрорастений в год.

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