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Объем торговли Китая и США в январе-октябре упал на 14,9%

Показатель опустился до отметки в $447,83 млрд

ПЕКИН, 8 ноября. /ТАСС/. Товарооборот Китая и США по итогам первых десяти месяцев текущего года сократился на 14,9% в годовом исчислении и составил $447,83 млрд. Об этом говорится в опубликованном в пятницу докладе Главного таможенного управления КНР.

Как следует из документа, объем экспорта из Китая в США в отчетный период уменьшился на 11,3%, до $347,787 млрд. Импорт американской продукции в КНР сократился на 25,4% и составил $100,043 млрд.

В октябре объем торговли двух стран составил $45,166 млрд.

В 2018 году товарооборот между Китаем и США достиг $633,52 млрд, увеличившись на 8,5%. При этом отрицательное сальдо США составило $323,32 млрд, увеличившись на 17,2%.

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