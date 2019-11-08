СМИ: санкции США не остановят исследования Китая в области 6G

ПЕКИН, 8 ноября. /ТАСС/. Возможное усиление санкций со стороны США в отношении технологических компаний Китая не остановит исследования КНР в области шестого поколения связи - 6G. Об этом в пятницу пишет газета Global Times, цитируя мнение китайских экспертов.

"США, безусловно, будут настороже к китайским исследованиям в сфере 6G. Администрация [президента США Дональда] Трампа, возможно, введет более жесткие санкции в отношении китайских компаний, включая Huawei и ZTE, а также расширит запрет на технологический обмен с китайскими компаниями в попытке сдерживать развитие 6G в КНР", - сказал генеральный директор базирующегося в Пекине Союза продвижения информационного потребления Сян Лиган.

"Однако санкции США и запреты не смогут сдержать Китай и только помогут китайской технологической отрасли развиваться более быстрыми темпами", - подчеркнул он.

Как пишет Global Times со ссылкой на инсайдеров отрасли, "развитие технологий 6G в Китае хоть и не нацелено на США, но неизбежно станет новым поводом для беспокойства Соединенных Штатов". Исследования в области 6G размывают международные границы, а потому подход США к развитию технологической сферы, заключающийся в изоляции, очень скоро останется далеко в хвосте, сообщает издание.

Эксперты также отмечают, что пока "концепция 6G не имеет конкретного определения и стандартов". Как указал сотрудник института сетевых технологий китайского оператора связи China Unicom Тан Сюнъянь, "для продвижения исследований в этой области необходимо определить четкие рамки". "Когда одно поколение телекоммуникационных технологий вводится в коммерческое использование [5G в Китае], настало время проводить исследования технологий и стандартов для следующего поколения [связи], - отметил Тан Сюнъянь. - Это закономерный процесс".

6 ноября Министерство промышленности и информатизации КНР сообщило о том, что Китай начнет исследования в области 6G. Заявление было сделано спустя неделю после того, как ведущие мобильные операторы Китая начали предоставлять населению услуги пятого поколения связи. На первоначальном этапе соответствующий сервис будет доступен в 50 крупнейших городах КНР, а с 2020 года - и в провинциях страны.