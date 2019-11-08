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Модернизацию терминала "Кунцево-2" МЖД планируется начать в 2020 году

Инвестиции в проект по строительству склада для кросс-докинга оцениваются в 500 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. "Российские железные дороги" совместно с "Трансконтейнером" в 2020 году намерены приступить к строительству склада для хранения товаров на короткий срок на территории грузового терминала "Кунцево-2" Московской железной дороги (МЖД). Инвестиции в проект составят 500 млн рублей, сообщил ТАСС замначальника Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом ОАО "РЖД" Андрей Зыбкин.

"РЖД совместно с "Трансконтейнером" в 2020 году планируют начать строительство склада для кросс-докинга на грузовом терминале "Кунцево-2". Инвестиции в проект оцениваются в 500 млн рублей без учета стоимости кранового хозяйства", - сказал Зыбкин.

В среднем ежегодный грузооборот терминала составляет около 50 тыс. TEU (20-футовый контейнер) с возможностью увеличения объема до 100 тыс. TEU, уточнил собеседник агентства.

РЖД и "Трансконтейнер" приступили к обсуждению возможности модернизации грузового терминала в конце 2017 года.

"Трансконтейнер" - ведущий российский оператор контейнерных интермодальных перевозок, входит в состав ОТЛК ("дочка" РЖД). В настоящее время 50% плюс две акции оператора принадлежат ОТЛК. Структура Романа Абрамовича и Александра Абрамова - ООО "Енисей Капитал" - владеет 24,5% акций "Трансконтейнера", ВТБ - 24,8%, еще 0,3% - сторонний инвестор.

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