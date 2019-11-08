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"Ъ": производители вагонов готовятся к резкому снижению спроса

Замгендиректора Института проблем естественных монополий Владимир Савчук отметил, что после 2021 года профицит мощностей по производству вагонов составит 30-50%

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) прогнозирует кризис спроса на рынке вагоностроения, сообщает газета "Коммерсантъ".

В ближайшие годы, говорится в публикации, ожидается низкий уровень списаний старого парка: 20 тыс. единиц в 2019 году, 21 тыс. - в 2022 году, 17 тыс. - в 2024 году. При этом выпуск вагонов превысит в 2019 году 75 тыс. единиц, в 2020 году ожидается на уровне 60-65 тыс., после постепенно пойдет на спад и достигнет минимума в 38 тыс. единиц в 2023 году.

По словам замгендиректора ИПЕМ Владимира Савчука, после 2021 года профицит мощностей по производству вагонов составит 30-50%. Он отметил также, что постепенное восстановление спроса ожидается к 2030 году.

По мнению Савчука, пишет "Ъ", ввод повышающего коэффициента на отстой профицитных типов вагонов и понижающего - на отстой дефицитных может регулировать избыток.

Производители же задумываются о снижении объемов.

В "Алтайвагоне" отметили, что компания планирует сократить производство, при этом переформатировать модельный ряд и сделать акцент на продаже запчастей.

Среди производителей существуют также и мысли о централизованном контроле объемов выпуска. В пример приводится формат ОПЕК.

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Россия
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