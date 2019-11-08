Сервис подписки в системе быстрых платежей может быть запущен в I полугодии 2020 года

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Платежный сценарий для регулярных платежей через систему быстрых платежей (СБП), так называемый сценарий подписки, может быть запущен в первом полугодии 2020 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор национальной платежной системы "Мир", операционный платежный и клиринговый центр системы быстрых платежей).

"Вариант сценария проведения платежей через СБП с рабочим названием "подписки" сейчас находится в разработке. Представить его рынку планируется ориентировочно в первом полугодии 2020 года", - говорится в сообщении.

При этом в НСПК отметили, что в настоящий момент возможные варианты реализации данного сценария только разрабатываются и говорить о деталях преждевременно.

Впервые о возможности создания сценария подписки сообщил в мае директор СБП в Национальной системе платежных карт Дмитрий Колесников на Международном форуме "Дистанционные сервисы, мобильные решения, карты и платежи 2019". По словам Колесникова, в рамках СБП также прорабатывается возможность переводов между компаниями. Данные нововведения запланированы на 2019-2020 годы.

О системе

Банк России в начале 2019 года запустил систему быстрых платежей, позволяющую россиянам переводить деньги по номеру телефона. Сейчас к СБП подключено более 20 кредитных организаций, в том числе десять системно значимых банков.

Также в рамках СБП предусмотрена оплата товаров и услуг при помощи QR-кода в магазинах. Комиссия для торговых точек при этом будут существенно ниже, чем за карточный эквайринг. Например, на товары повседневного спроса, медицинские и образовательные услуги тариф установлен на уровне 0,4%, для остальных - 0,7%. Эти тарифы начали действовать с 1 октября 2019 года.