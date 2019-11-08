На поезда по Крымскому мосту за три часа продали более 500 билетов

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Более 500 билетов приобрели за три часа с начала продаж на поезда, которые будут следовать по Крымскому мосту в обоих направлениях, сообщил журналистам первый замначальника дирекции по обслуживанию пассажиров Крымской железной дороги Михаил Куликов.

Продажи стартовали около 8:00 мск пятницы, 8 ноября.

"На данный момент продано 543 билета по всей территории Республики Крым и всей РФ. По территории Крыма - продано 163 билета, наибольшая активность - в Симферополе и Севастополе", - сказал он.

По его словам, все вагоны, которые будут курсировать в составе поездов по направлениям Санкт-Петербург-Севастополь и Москва-Симферополь, абсолютно новые. Инфраструктура Крымской железной дороги полностью готова к приему этих поездов, отметил Куликов.

Крымский мост - самый длинный в России и Европе, соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечит бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже - осенью того же года. Пассажирское движение по железнодорожной части моста планируется открыть в конце 2019 года, грузовых поездов - в июне 2020 года.