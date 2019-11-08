"Аэрофлот" вновь признали самой пунктуальной среди крупнейших авиакомпаний мира

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Крупнейший российский авиаперевозчик - компания "Аэрофлот" признана самой пунктуальной среди 20 глобальных авиакомпаний мира по итогам работы в октябре текущего года. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе компании, сославшись на итоги рейтинга, составленного международным британским аналитическим агентством OAG.

"По данным ежемесячного отчета OAG On-Time Performance Report, в октябре "Аэрофлот" выполнил 89,8% рейсов точно по расписанию, этот результат также признан лучшим среди крупнейших перевозчиков Европы с объемом рейсов более 30 тыс. в месяц", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что российский перевозчик опередил ключевых конкурентов и по сравнению с показателем сентября увеличил пунктуальность на 0,6 процентных пункта. "Аэрофлот" неоднократно занимал первую строчку мирового рейтинга OAG, последний раз компанию признавали лучшей по пунктуальности по итогам работы в сентябре текущего года.

В пресс-службе отметили, что ранее OAG оценило пунктуальность "Аэрофлота" на уровне "пять звезд". "Мы стали единственной авиакомпанией из России и крупнейшей компанией в Европе по объему перевозок, получившей высший балл", - отметил собеседник агентства. Он пояснил в этой связи, что только 10% участников программы OAG On-Time Performance Star Ratings удостаиваются максимальной оценки.

В авиакомпании уверены, что высокого уровня пунктуальности удается достигать за счет ряда мер, среди которых - строгое выполнение правил посадки на рейс. "В будущем "Аэрофлот" планирует внедрять нововведения на основе современных цифровых технологий, в том числе использование биометрического контроля, которое значительно ускорит и упростит для пассажира прохождение предполетных процедур в аэропорту", - пояснили в пресс-службе.