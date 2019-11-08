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Собянин: подготовка к запуску Московских центральных диаметров вышла на финишную прямую

Мэр Москвы отметил, что завершаются первоочередные работы по ремонту станций и благоустройству прилегающих территорий

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин, гендиректор компании "Российские железные дороги" (РЖД) Олег Белозеров и губернатор Московской области Андрей Воробьев в пятницу осмотрели ход работ по подготовке к открытию первых маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД).

"До открытия первых диаметров наземного метро осталась пара недель. Сегодня мы с коллегами проехали по части маршрута МЦД-1 и убедились в полной готовности инфраструктуры к перевозкам пассажиров. Утверждены тарифы на проезд, получены и обкатаны новые поезда "Иволга", завершаются первоочередные работы по ремонту станций и благоустройству прилегающих территорий. Разумеется, предстоит еще немало работы по реконструкции существующих и строительству новых остановочных пунктов, но это не мешает пуску движения", - отметил мэр Москвы.

По словам Собянина, сейчас заканчивается подготовка к запуску МЦД-1 "Белорусско-Савеловский". При этом на диаметрах будут ходить самые современные поезда "Иволга". "Мы совместно с коллегами в техническое задание заложили самые высокие требования к этому поезду. Выше, чем у известной "Ласточки", которая производится в основном Siemens, но и локализована в России. Это будет новый этап развития транспортного машиностроения", - сказал он.

Как сообщил Воробьев, на обновление пригородного железнодорожного состава выделяются значительные средства и из подмосковного бюджета, а сам проект МЦД пассажирам будет "доступен по цене и по качеству". Стоимость проезда по диаметрам на территории области в зоне "пригород" будет составлять 45 рублей. "Мы проинспектировали готовность пересадочных станций. Большое внимание уделяем парковочным местам, благоустройству - все то, что делает удобной пересадку на современный вид транспорта", - добавил он.

Гендиректор РЖД отметил, что на МЦД интервал в движении поездов составит около шести минут. "МЦД-1 и МЦД-2 будут запущены в 2019 году, а все пять диаметров мы, как и планировали, реализуем до 2023-2024 годов", - сказал Белозеров.

О Московских диаметрах

Открытие двух первых диаметров МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" запланировано на конец ноября. В общей сложности их протяженность составит 132 км с 57 станциями. В перспективе количество станций будет увеличено до 66. С 19 станций можно будет сделать пересадку на метро и Московское центральное кольцо (МЦК), в перспективе число пересадочных станций увеличится до 27. На первом этапе обслуживать диаметры будут 39 поездов "Иволга" в смешанном режиме с обычными пригородными поездами. На диаметрах будет создано более 900 тыс. новых пассажирских мест в сутки.

Ожидается, что первые диаметры улучшат транспортное обслуживание более 4 млн человек, проживающих в Москве и области. Для оплаты проезда в поездах МЦД пассажиры смогут использовать карту "Тройка". При этом пересадка с МЦД на метро или МЦК и обратно будет бесплатной.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичСобянин, Сергей СеменовичРоссияБелозеров, Олег Валентинович
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