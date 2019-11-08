США могут отложить введение новых пошлин на товары из Китая

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты могут отложить введение новых таможенных пошлин, запланированных на 15 декабря, на продукцию из Китая. Об этом заявил в пятницу в интервью NPR США глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро.

"Реальность такова, что мы рассматриваем пошлины, запланированные на 15 декабря, и мы готовы - но последнее слово за президентом [США Дональдом Трампом] - отложить эти пошлины", - отметил он.

Наварро добавил, что Вашингтон при этом "не намерен отменять действующие на данный момент тарифы" на китайскую продукцию. "В этом и состоит четкое разграничение", - пояснил он.