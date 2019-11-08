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Торговая война
Обновлено 

Reuters: Трамп заявил, что не согласен на отмену всех пошлин на продукцию из КНР

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что выступает против отмены всех американских таможенных пошлин на китайскую продукцию. Американский лидер беседовал с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Джорджия. Слова Трампа передает агентство Reuters.

Как отмечает агентство, "Трамп в пятницу заявил журналистам, что не согласен на отмену пошлин на китайские товары, но Пекин хотел бы, чтобы он это сделал". Президент также заявил, что соглашение, которое ознаменует завершение первого этапа в рамках достижения окончательной торговой сделки с Китаем, будет подписано на территории США. При этом он не исключил, что данное соглашение может быть подписано и на территории третьей страны.

Теги
СШАКитайТрамп, ДональдТорговая война
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