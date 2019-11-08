Индекс Мосбиржи к концу недели не удержал отметку в 3000 пунктов

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к концу недели скорректировались вниз после нескольких дней роста. Индекс Мосбиржи снизился на 1,17% - до 2973,19 пункта, индекс РТС - на 1,27%, до 1468,17 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара на Московской бирже по состоянию на 18:59 мск вырос на 0,47% - до 63,82 рубля, курс евро - на 0,26%, до 70,32 рубля.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе 2020 года на бирже ICE в Лондоне подешевели на 1,28% - до $61,48 за баррель.

К пятничному "откату" привело ухудшение внешнего фона, некоторая "перегретость" российского рынка акций и желание части игроков зафиксировать прибыль по длинным позициям в преддверии выходных, полагает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

Негативные тенденции преобладали и на западных фондовых площадках. Основные европейские индексы теряли в пределах 0,5%, а в США за первые полчаса с начала торгов индексы Dow Jones и S&P 500 снизились на 0,2%, отметил эксперт.

Аутсайдерами торгов выступили акции "Полюса" и "Северстали", упавшие более чем на 2,5%. Лучше рынка торговались акции ВТБ и ОГК-2, рост которых составил 3,5% и 1,1% соответственно.

В понедельник, 11 ноября, возможно продолжение падения российских акций, считает аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом финанс" Александр Осин. Это может произойти из-за негативного давления на инвестиции "в риск" начала публичных слушаний в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

Финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека, напротив, полагает, что российский рынок акций сохраняет потенциал покорения новых максимальных значений.

"Риск-аппетиты могут быть простимулированы очередными сообщениями о продвижении к заключению первой фазы торговой сделки США и Китая. Также в понедельник совет директоров "Норникеля" даст рекомендации по дивидендам за 9 месяцев 2019 года, ТГК-1 опубликует финансовую отчетность по МСФО за третий квартал и 9 месяцев, "Черкизово" опубликует операционные результаты за октябрь", - отметил эксперт.

Прогнозный диапазон "БКС Премьер" на следующую неделю по индексу Мосбиржи - 2970-3020 пунктов, по курсу доллара - 63,7-64,3 рубля.

ИК "Фридом финанс" ожидает, что диапазон закрытия в понедельник по индексу Мосбиржи составит 2915-2990 пунктов, а курс доллара составит 63,4-64,3 рубля.