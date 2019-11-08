В США рассчитывают подписать соглашение по первому этапу переговоров с Китаем к концу года

НЬЮ-ЙОРК, 9 ноября. /ТАСС/. США могут заключить соглашение с Китаем по итогам первого этапа торговых переговоров до конца текущего года. Такое мнение высказал в пятницу в эфире телеканала CNBC руководитель аппарата вице-президента США Марк Шорт.

"Мы с оптимизмом смотрим на перспективу того, что первый этап будет завершен, и [соглашение по его итогам] будет подписано до конца этого года", - сказал руководитель вице-президента США аппарата Майкла Пенса. При этом, по его словам, администрация США рассчитывает на то, что стороны договорятся о деталях соглашения к 15 декабря.

11 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин подошли к "значительному первому этапу" в рамках сделки по урегулированию двусторонних споров в торговле. 16 октября он уточнил, что соглашение, вероятно, не будет заключено до его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Чили. Однако мероприятия по линии АТЭС в середине ноября были отменены, а новые сроки проведения американо-китайского саммита пока не названы. В качестве возможных мест встречи Си Цзиньпина и Трампа американские источники называли штаты Аляску и Гавайи.