В Госдуме считают, что регионы могут нивелировать эффект от решения по мусорным тарифам

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Позитивный эффект от постановления правительства по снижению мусорных тарифов для граждан может быть нивелирован региональными властями за счет повышения других платежей. Такое мнение в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС высказал глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, координатор партпроекта "Единой России" "Чистая страна" Владимир Бурматов.

Накануне кабмин РФ утвердил новый порядок расчета тарифов на обращение с отходами для региональных операторов. Согласно документу, налог на прибыль и плата за негативное воздействие на окружающую среду исключаются из факторов, учитываемых при определении тарифов на обращение с бытовыми отходами. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает, что указанная мера позволит уже в ближайшее время снизить тарифную нагрузку на потребителей.

"Мы приветствуем эти решения, потому что они действительно могут позволить сократить тариф, если регионы не компенсируют это снижение "накручиванием" своих региональных компонентов: инвестиционной составляющей, транспортной и других расходов", - сказал Бурматов. По его оценке, транспортные расходы составляют в среднем две трети итоговой суммы платежа для потребителей.

"Люди в платежке видят не тариф, люди видят платеж, который является производной от тарифа и от норматива накоплений, - пояснил парламентарий. - Норматив накоплений полностью устанавливает регион. И, как показывает практика, часто регионы этот норматив накопления отходов устанавливают "с потолка". По этой причине в некоторых субъектах РФ эти нормативы отличаются в 500 раз. "Как будто один человек в 500 раз интенсивнее мусорит, чем другой. Понятно, что такого быть не может", - подчеркнул депутат.

В связи с этим Бурматов обратил внимание на проблему сращивания интересов чиновников и региональных операторов. "Мы видим, что региональные власти во многих субъектах РФ откровенно подыгрывают региональным операторам, устанавливая для них самые "вкусные" тарифы и самые интересные нормативы накоплений, заботясь об их финансовом благополучии, а не о том, чтобы снизить платеж для граждан", - считает он.

Парламентарий также заверил, что профильный думский комитет и участники партпроекта "Чистая страна" проконтролируют динамику изменения тарифов для граждан. "Мы сейчас планируем очередной мониторинг, который будет общероссийским. Его первый этап пройдет до конца этого года. Второй этап - в начале следующего", - сообщил депутат.

"Нам важно не то, как меняется структура тарифа, а как меняется цифра в платежке. Если она только вырастет - значит эти усилия были нивелированы регионами в интересах тех или иных региональных операторов", - резюмировал Бурматов.

О проблеме

Тема тарифов на вывоз коммунальных отходов обострилась на фоне начала проведения в России реформы мусорной отрасли с января 2019 года. Реформа призвана сделать рынок прозрачным, а обращение с отходами - цивилизованным; предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно вовлечь максимальный объем вторичных ресурсов в переработку. Для перехода на новую систему были установлены новые тарифы на вывоз мусора, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов и современный подход к обращению с отходами.

Однако в некоторых регионах ценообразование на эту услугу складывалось с нарушениями, что вызывает социальную напряженность. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на эту проблему. Он сказал, что рост тарифов на мусор "не должен быть галопирующим", и если он неизбежен, то на него нужно так реагировать, чтобы "регионы не хулиганили, а вовремя, своевременно и взвешенно принимали решения".

Глава ФАС Игорь Артемьев в середине октября заявил, что в целом ряде регионов корректировка тарифов "в сторону понижения неизбежна". При этом гендиректор реализующего реформу Российского экологического оператора Денис Буцаев считает, что говорить о снижении тарифов до полноценного анализа расходов региональных операторов некорректно.