Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новая система обращения с ТКО

В Госдуме считают, что регионы могут нивелировать эффект от решения по мусорным тарифам

В парламенте обратили внимание на проблему сращивания интересов чиновников и региональных операторов

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Позитивный эффект от постановления правительства по снижению мусорных тарифов для граждан может быть нивелирован региональными властями за счет повышения других платежей. Такое мнение в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС высказал глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, координатор партпроекта "Единой России" "Чистая страна" Владимир Бурматов.

Накануне кабмин РФ утвердил новый порядок расчета тарифов на обращение с отходами для региональных операторов. Согласно документу, налог на прибыль и плата за негативное воздействие на окружающую среду исключаются из факторов, учитываемых при определении тарифов на обращение с бытовыми отходами. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает, что указанная мера позволит уже в ближайшее время снизить тарифную нагрузку на потребителей.

"Мы приветствуем эти решения, потому что они действительно могут позволить сократить тариф, если регионы не компенсируют это снижение "накручиванием" своих региональных компонентов: инвестиционной составляющей, транспортной и других расходов", - сказал Бурматов. По его оценке, транспортные расходы составляют в среднем две трети итоговой суммы платежа для потребителей.

"Люди в платежке видят не тариф, люди видят платеж, который является производной от тарифа и от норматива накоплений, - пояснил парламентарий. - Норматив накоплений полностью устанавливает регион. И, как показывает практика, часто регионы этот норматив накопления отходов устанавливают "с потолка". По этой причине в некоторых субъектах РФ эти нормативы отличаются в 500 раз. "Как будто один человек в 500 раз интенсивнее мусорит, чем другой. Понятно, что такого быть не может", - подчеркнул депутат.

В связи с этим Бурматов обратил внимание на проблему сращивания интересов чиновников и региональных операторов. "Мы видим, что региональные власти во многих субъектах РФ откровенно подыгрывают региональным операторам, устанавливая для них самые "вкусные" тарифы и самые интересные нормативы накоплений, заботясь об их финансовом благополучии, а не о том, чтобы снизить платеж для граждан", - считает он.

Парламентарий также заверил, что профильный думский комитет и участники партпроекта "Чистая страна" проконтролируют динамику изменения тарифов для граждан. "Мы сейчас планируем очередной мониторинг, который будет общероссийским. Его первый этап пройдет до конца этого года. Второй этап - в начале следующего", - сообщил депутат.

"Нам важно не то, как меняется структура тарифа, а как меняется цифра в платежке. Если она только вырастет - значит эти усилия были нивелированы регионами в интересах тех или иных региональных операторов", - резюмировал Бурматов.

О проблеме

Тема тарифов на вывоз коммунальных отходов обострилась на фоне начала проведения в России реформы мусорной отрасли с января 2019 года. Реформа призвана сделать рынок прозрачным, а обращение с отходами - цивилизованным; предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно вовлечь максимальный объем вторичных ресурсов в переработку. Для перехода на новую систему были установлены новые тарифы на вывоз мусора, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов и современный подход к обращению с отходами.

Однако в некоторых регионах ценообразование на эту услугу складывалось с нарушениями, что вызывает социальную напряженность. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на эту проблему. Он сказал, что рост тарифов на мусор "не должен быть галопирующим", и если он неизбежен, то на него нужно так реагировать, чтобы "регионы не хулиганили, а вовремя, своевременно и взвешенно принимали решения".

Глава ФАС Игорь Артемьев в середине октября заявил, что в целом ряде регионов корректировка тарифов "в сторону понижения неизбежна". При этом гендиректор реализующего реформу Российского экологического оператора Денис Буцаев считает, что говорить о снижении тарифов до полноценного анализа расходов региональных операторов некорректно.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАртемьев, Игорь ЮрьевичРоссия"Единая Россия"Бурматов, Владимир ВладимировичНовая система обращения с ТКОБуцаев, Денис Петрович
Реклама на ТАСС
Торговая война
КНР и США подтвердили равноправность механизмов контроля за взаимной торговлей мясом птицы
Пекин одобрил такую позицию Вашингтона в процессе развития двустороннего торгово-экономического взаимодействия
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС