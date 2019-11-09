Кемеровский "Азот" инвестирует в производство селитры и удобрений 7,4 млрд рублей

КЕМЕРОВО, 9 ноября. /ТАСС/. Кемеровское АО "Азот", входящее в пятерку крупнейших производителей азотных удобрений России, инвестирует 7,4 млрд рублей в техническое перевооружение производства аммиачной селитры. Об этом в субботу написал на своей странице в Instagram губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

"На кемеровском "Азоте" вбили первую сваю под строительство нового отделения. Оно станет частью цеха по производству аммиачной селитры. На заводе планируют техническое перевооружение производства минеральных удобрений - инвестиций здесь на 7,4 млрд", - написал Цивилев.

В пресс-службе предприятия сообщили ТАСС, что при возведении нового комплекса задействуют самые современные технологии. Для эксплуатации и обслуживания новых цехов создадут 58 рабочих мест. За счет реализации дополнительного объема продукции экономическая выгода предприятия составит более 1,5 млрд рублей. Налоговые отчисления в бюджет Кемеровской области ежегодно составят около 310 млн рублей.

"Период строительства мы сделали максимально коротким, чтобы производство могло выпускать продукцию уже с ноября следующего года. Дополнительный прирост к аммиачной селитре на 20%, что составит 220 тыс. тонн. У этого проекта хорошая окупаемость. Рассчитываем, что за четыре года все инвестиции будут окуплены, это создаст предпосылки для следующего этапа развития завода", - привели в пресс-службе слова гендиректора предприятия Игоря Безуха.

АО "Азот" (входит в состав АО "СДС Азот") - крупнейший химический комплекс за Уралом. Предприятие производит и поставляет азотные удобрения для сельхозпроизводителей, является основным поставщиком аммиачной селитры для горнодобывающей отрасли Сибири и Дальнего Востока. Также "Азот" производит 30% общего объема капролактама в России.