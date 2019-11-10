Bloomberg: Danske bank предлагал россиянам секретные сделки по переводу денег в золото

ТАСС, 10 ноября. Эстонский филиал датского банка Danske bank, замешанный в скандале с отмыванием денег, предлагал группе клиентов проведение секретных операций по переводу денег в золотые слитки и монеты. Как в воскресенье сообщило агентство Bloomberg, информация об этих сделках не была отражена в опубликованном в сентябре 2018 года отчете о деятельности Danske bank.

Согласно попавшим в его распоряжение документам, которые датированы серединой 2012 года, Danske bank путем операций по переводу денежных средств в золото предлагал клиентам, большая часть которых была из России, хеджирование рисков, обеспечение полной анонимности сделок, а также возможность свободного перевода активов.

Отмечается, что объемы золота, которые эстонский филиал датского банка смог продать подобным путем, установить не удалось. По информации Bloomberg, слитки весом 250 г и более предоставлялись в пользование без бумажных сертификатов и специальных упаковок.

Предложение Danske bank о переводе средств в золотые слитки и монеты совпало с резким скачком цен на драгоценный металл в 2012 году. В то же время доказательств продолжения подобной практики после 2013 года, когда цены пошли на убыль, нет. Эстонский филиал банка получал золото от двух партнеров, один из которых занимался сделками на сумму $300 тыс., что эквивалентно 6 кг золота в пересчете на цены того времени, второй занимался более мелкими предложениями, указывается в документах.

Комментариев от представителя Danske bank агентству получить не удалось.

Скандал с Danske bank

1 июля прошлого года прокуратура Эстонии объявила о возбуждении уголовного расследования обстоятельств возможного отмывания денег с участием сотрудников отделения Danske Bank в стране. Общий объем отмытых средств оценивается минимум в $7 млрд. В сентябре банк опубликовал результаты проверки 6,2 тыс. клиентов эстонского отделения, признав, что большинство из них могут считаться подозрительными. В том же месяце на фоне скандала ушел в отставку глава банка Томас Борген.

Всего в рамках следствия в Эстонии были задержаны десять человек.