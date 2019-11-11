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В системе быстрых платежей с момента ее запуска выявили лишь несколько кибератак

В Банке России подчеркнули, что "система быстрых платежей надежно защищена с точки зрения кибербезопасности" двухступенчатой системой антифрода

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Национальная система платежных карт (НСПК, операционный платежный и клиринговый центр системы быстрых платежей) зафиксировала лишь несколько атак кибермошенников с целью получения дополнительной информации о россиянах путем переборов телефонных номеров в системе быстрых платежей (СБП). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе НСПК.

Разработанная Банком России СБП позволяет россиянам переводить деньги по номеру телефона в рамках сети банков-участников. С момента запуска СБП не раз высказывались опасения, что путем перебора в системе телефонных номеров мошенники могут узнать о человеке дополнительную информацию: имя, отчество, первую букву фамилии и названия банков, в которых открыты счета.

"В НСПК 24/7 осуществляется мониторинг транзакций в СБП. И на уровне банков, и на уровне НСПК выстроена надежная защита от повторяющихся операций перебора без цели совершения платежа. За все время выявлено лишь несколько таких операций. Операции без цели совершения перевода были заблокированы", - говорится в сообщении.

В свою очередь в Банке России в ответ на запрос ТАСС подчеркнули, что "СБП надежно защищена с точки зрения кибербезопасности" двухступенчатой системой антифрода. Тем не менее ЦБ разослал банкам информационное письмо, в котором напомнил кредитным организациям о необходимости мониторинга таких переборов в системе.

"Информационное письмо разъясняет, что и как делать кредитным организациям в таких случаях [переборов телефонных номеров] <...> Письмо Банка России еще раз обращает внимание банков на необходимость мониторинга таких ситуаций и обеспечения защиты от них", - сообщили в пресс-службе ЦБ.

Ранее первый замдиректора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев в интервью ТАСС говорил, что в СБП нулевой уровень фрода. Так, по его словам, ЦБ при создании СБП оценил риски и заложил необходимые механизмы, позволяющие корректно ими управлять.

О системе

Банк России в начале 2019 года запустил систему быстрых платежей, позволяющую россиянам переводить деньги по номеру телефона. Сейчас к СБП подключено более 20 кредитных организаций, в том числе десять системно значимых банков.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что объем операций в СБП превысил 35 млрд рублей.

Также в рамках СБП предусмотрена оплата товаров и услуг при помощи QR-кода в магазинах. Комиссия для торговых точек при этом будут существенно ниже, чем за карточный эквайринг. Например, на товары повседневного спроса, медицинские и образовательные услуги тариф установлен на уровне 0,4%, для остальных - 0,7%. Эти тарифы начали действовать с 1 октября 2019 года.

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