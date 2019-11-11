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"Лукойл" рассматривает варианты реализации с "Газпромом" газохимических проектов в Арктике

По словам главы "Лукойла" Вагита Алекперова, данный вопрос находится на стадии обсуждения

АБУ-ДАБИ, 11 ноября. /ТАСС/. "Лукойл" рассматривает варианты реализации газохимических проектов в Арктике с участием "Газпрома" или с "Газпром нефтью", но этот вопрос находится пока на стадии обсуждения. Об этом сообщил журналистам глава компании "Лукойл" Вагит Алекперов в кулуарах нефтегазовой конференции ADIPEC в Абу-Даби.

"Мы рассматриваем разные варианты, в партнерстве с "Газпромом", "Газпром нефтью". Сегодня есть разные варианты, как монетизировать объемы газа на крайнем севере России", - сказал он, отвечая на вопрос о планах по газохимическим проектам в Арктике.

Ранее Алекперов говорил, что "Лукойл" может рассмотреть участие в проектах на арктическом шельфе при цене нефти от $80 за баррель.

Согласно закону, только подконтрольные государству компании (в которых государству принадлежит не менее 50%), имеющие как минимум пятилетний опыт работы на шельфе, могут претендовать на разработку недр российского шельфа Арктики. С 2016 года действует мораторий на выдачу новых лицензий на шельфовые месторождения, и сейчас к шельфу допущены только "Газпром" и "Роснефть".

Ранее с предложением открыть частным и иностранным компаниям доступ к разработке шельфа Арктики выступил вице-премьер РФ Юрий Трутнев. Поручения по разработке механизмов стимулирования добычи на этой территории были даны по итогам совещания у вице-премьеров Юрия Трутнева и Дмитрия Козака.

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