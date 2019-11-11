Медведев поручил не допустить перемещения бизнеса по регионам из-за налога на самозанятых

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову проследить, чтобы бизнес не перемещался в те регионы, где уже введен налог на самозанятых.

"Мы уже обсудили модель, при которой повсеместное распространение этого налога [на профессиональный доход] начнется все-таки с меньшего количества регионов, чем в целом по стране. Но, конечно, мы не должны создать модель, при которой бизнес, например, потечет в соседние регионы только потому, что там это все введено", - сказал Медведев в ходе заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Надо просто подумать, как этот переходный период пережить, с учетом того, что мы собираемся эту модель распространить на всей территории России. Антон Германович, посмотрите, там эти опасения действительно, наверное, справедливы", - обратился он к Силуанову.

В пилотном режиме налог на самозанятых действует в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. С 1 января 2020 года налог планируется распространить на другие регионы.