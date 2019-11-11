Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Медведев поручил не допустить перемещения бизнеса по регионам из-за налога на самозанятых

Налог на самозанятых в пилотном режиме действует в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову проследить, чтобы бизнес не перемещался в те регионы, где уже введен налог на самозанятых.

"Мы уже обсудили модель, при которой повсеместное распространение этого налога [на профессиональный доход] начнется все-таки с меньшего количества регионов, чем в целом по стране. Но, конечно, мы не должны создать модель, при которой бизнес, например, потечет в соседние регионы только потому, что там это все введено", - сказал Медведев в ходе заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Надо просто подумать, как этот переходный период пережить, с учетом того, что мы собираемся эту модель распространить на всей территории России. Антон Германович, посмотрите, там эти опасения действительно, наверное, справедливы", - обратился он к Силуанову.

В пилотном режиме налог на самозанятых действует в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. С 1 января 2020 года налог планируется распространить на другие регионы.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичСилуанов, Антон ГермановичРоссия
Реклама на ТАСС
Минэкономразвития до конца ноября выпустит приказ о новой системе учета субъектов МСП
Система учета будет вестись по страховым взносам и станет не ежегодной, а ежеквартальной
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС