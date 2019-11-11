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В Тверской области открыли производство металлорукавов при поддержке ФРП

Общая стоимость проекта составила 45,2 млн рублей

ТАСС, 11 ноября. Российско-итальянская компания "Диэлектрические кабельные системы" (ДКС), выпускающая в Твери компоненты для установки скрытой и наружной электропроводки, открыла производство металлорукавов, объем инвестиций в которое превысил 45 млн рублей. Почти половина из них - заем местного и федерального Фонда развития промышленности (ФРП), сообщила в понедельник пресс-служба правительства Тверской области.

"Общая стоимость проекта составила 45,2 млн рублей. Компании была оказана государственная поддержка. В 2019 году региональный и федеральный Фонды развития промышленности одобрили совместный заем на 20 млн рублей для реализации нового инвестиционного проекта ДКС в Тверской области", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, проект ДКС стал первым в регионе, реализованным с привлечением заемных средств ФРП.

В сентябре 2019 года ДКС также открыла цех горячего цинкования, его продукция теперь используется при выпуске металлорукавов. Мощность их производства составит около 500 тыс. метров в год. "Этот цикл производства позволит отказаться от закупки зарубежной оцинкованной стали, тем самым снизить себестоимость продукции. Металлорукава планируется поставлять российским компании нефтегазовой отрасли, в том числе в "Газпром", "Лукойл", порядка 10% продукции пойдет на экспорт", - пояснили ТАСС в пресс-службе.

Международная компания "Диэлектрические кабельные системы" основана в апреле 1998 года в Твери, ассортимент продукции насчитывает более 30 тыс. наименований компонентов и аксессуаров. Ранее продукция поставлялась для возведения и реконструкции объектов космодрома "Восточный", Московского метрополитена, Олимпиады в Сочи, моста через Керченский пролив.

Теги
РоссияТверская область
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