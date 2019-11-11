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Эксперты ожидают рост цены на гречку на 10% из-за низкого урожая

При этом уже к весне, перед началом посевной кампании, стоимость крупы может откатиться
Описание
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Цены на гречневую крупу могут вырасти в связи с низким урожаем 2019 года, вызванным неблагоприятными погодными условиями, а также существенным сокращением посевных площадей под эту культуру, рассказали ТАСС представители компаний-производителей гречихи. По мнению экспертов, оптовые цены на гречку в этом могут вырасти на 8-10%, при этом в рознице рост может быть и выше, если коммерсанты попытаются "раскачать" повышенный спрос на этот продукт, однако объективных предпосылок для более серьезного роста нет. Представители торговых сетей, в свою очередь, обещают не повышать наценку и даже "попытаться сгладить" объективный рост.

По данным Росстата, потребительские цены на гречневую крупу в России в октябре выросли на 7,3%, подорожание произошло в большинстве субъектов страны. В конце октября Российский союз мукомольных и крупяных предприятий (РСМКП) обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой провести расследование причин роста цен. Начальник управления контроля АПК ФАС России Анна Мирочиненко сообщала, что ведомство проведет проверки производителей и переработчиков гречихи.

Последствия рекорда

К сокращению посевов гречки и последующему росту цен привел в том числе рекордный урожай на эту культуру в 2017 году, отметил министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Михаил Семенкин.

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"На подорожание гречки, главным образом, повлияло то, что после рекордного урожая гречихи в 2017 году цены на крупу резко снизились, в связи с чем во всех основных регионах Российской Федерации, выращивающих гречиху, произошло сокращение [ее] посевов. Также на рост цен влияет постоянный рост производственных затрат (удобрения, пестициды, горюче-смазочные материалы, цена доставки). Фактически мы сейчас видим восстановление оптово-отпускных цен до уровня нескольких последних лет. Такой возврат цен позволит производителям вернуться к положительной рентабельности", - рассказал Семенкин ТАСС.

Производители также подтверждают сокращение площадей под гречиху из-за падения цен. "Пару лет назад цену на гречку для сельхозтоваропроизводителей "уронили" до 5 рублей за килограмм, в прошлом году она стоила от 6 до 6,5 рубля при себестоимости в 7 рублей. В результате все сельхозтоваропроизводители резко, в два раза, снизили посевные площади", - сказал ТАСС директор ООО "Колос" (один из крупнейших производителей Алтайского края - региона, в котором выращивается более половины всей российской гречихи) Сергей Бенслер.

Он также добавил, что еще одной причиной низкого урожая стала летняя засуха. Вторым фактором стала аномально высокая воздушная засуха этим летом в нашем регионе как раз в тот момент, когда гречиха цвела. В результате урожайность упала в 2 раза - с 17-25 центнеров с гектара до 8-12, так что гречки всем не хватит", - пояснил собеседник агентства.

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков, чье хозяйство "Веедерн" занимается выращиванием и переработкой гречихи в Калининградской области, считает, что еще один фактор сокращения площадей под гречку связан также в существенными объемами импорта из Китая в предыдущие годы. "Из Китая ранее пришло очень много гречки не самого лучшего качества, и это сильно повлияло на снижение цены. Итогом стал невысокий объем гречки, произведенный в этом году", - привели мнение Лужкова ТАСС в его пресс-службе.

Экс-мэр столицы также отметил, что из-за "необоснованно низкой цены на гречку", некоторые хозяйства были вынуждены закрыться. "Так как [они] рассчитывали на одну цену, а в итоге получили в разы меньше", - пояснил Лужков.

"Хайповый" товар

Несмотря на низкий урожай, серьезный дефицит гречки России в этом году не грозит, считают представители отрасли. "Урожай гречихи в федеральном министерстве (Минсельхозе РФ - прим. ТАСС) в этом году оценили в почти 750 тысяч тонн, что сопоставимо со средним уровнем за последние годы", - сказал ТАСС Семенкин.

В частности, несколько смягчить ситуацию могут прошлогодние запасы гречихи - некоторые производители "придержали" их в прошлом году, чтобы не продавать ниже себестоимости. "У меня в одном из хозяйств лежала гречка 2018 года, часть сдал по 5 рублей, а часть долежала, сегодня она как-то сбалансирует рынок", - сказал ТАСС Бенслер. Он также отметил, что рост розничных цен на гречку далеко не всегда основан на объективных предпосылках. "Несколько лет назад гречиха-сырье была 40 рублей за килограмм, в рознице она не поднималась выше 60. Сегодня сырье стоит 25, а в магазинах 85 рублей, хотя должна быть не дороже 40 с учетом переработки, сети еще наворачивают [процент]", - привел он пример.

Его мнение разделяет учредитель Национального аграрного агентства Александр Гавриленко. "Розница всегда пытается на таких вещах (снижении урожая - прим. ТАСС) заработать. Гречка у нас в стране почему-то считается "хайповым" товаром - покупатель всегда остро реагирует на изменение цен на нее, и коммерсанты часто сами провоцируют такие ситуации, чтобы люди активнее стали ее покупать", - рассказал эксперт.

Он отметил, что, исходя из объективных факторов, рос оптовых цен на гречку в это году может составить 8-10%. "Если ФАС вмешается и разберется, то в рознице будет тоже 8-10%. Если же розница сможет каким-то образом это пролоббировать и раскачать ситуацию, то рост цен может быть больше, хотя объективных предпосылок для этого нет", - сказал Гавриленко.

Однако, как заверил ТАСС заместитель генерального директора торговой сети SPAR Алексей Елаев (Калининградская область), представители розницы далеко не всегда причастны к росту цен на гречневую крупу. "Многие производители гречки пытаются сейчас все свои убытки переложить в оптовую цену. Это простые колебания спроса и предложения, но мы сожалеем о случившемся, со своей стороны мы, естественно наценку увеличивать не будем и даже попытаемся сгладить цены", - сказал он. По его словам, сейчас в магазинах сети минимальная цена за 0,8 кг гречки составляет 38,9 рублей, однако поставщики гречки уже уведомили торговые сети о повышении цен на свою продукцию. "Мы получили уведомления о предстоящем повышении цен от всех поставщиков гречки. Мы пока еще по последним партиям держим цены, но новые партии гречки будут уже с более высокими ценами", - добавил он.

Цена упадет к весне

Цена на гречку в любом случае снизится к началу посевной кампании, убежден Бенслер. "У кого нет оборотных средств, тот не подготовится к посевной, поэтому повезут [продавать гречку] по любой цене и еще в долг возьмут. Это наблюдается, к сожалению, всегда", - отметил собеседник агентства.

При этом он предположил, что аграрии, несмотря на рост цен, не будут в следующем году серьезно наращивать площади посевов гречихи. "Редко бывает, чтобы два года подряд были такие засушливые. А если бы не низкий урожай этого года, никто не ощутил бы недостатка гречки", - считает Бенслер. Он также уверен, что спрос на гречку в следующем году снизится.

"Эта крупа хорошо хранится, люди закупают на год. Так что в следующем году получим обратный эффект", - заключил он.

По мнению Лужкова, избежать резкого сокращения посевов стратегической культуры в дальнейшем может помочь государственный контроль за ценами на продукцию аграриев. "Необходим постоянный государственный мониторинг ситуации, чтобы не допускать ни обвала, ни скачков цен", - сказал он ТАСС.

Теги
РоссияУльяновская областьАлтайский крайКалининградская область
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