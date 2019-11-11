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Ульяновская область намерена до конца года сократить дефицит бюджета в 20 раз

Плановый уровень дефицита к концу года должен достичь 109 млн рублей

УЛЬЯНОВСК, 11 ноября. /ТАСС/. Власти Ульяновской области намерены до конца года снизить дефицит бюджета региона, уровень которого по итогам 9 месяцев достиг 2,4 млрд рублей, до плановых показателей в размере 109 млн рублей. Об этом ТАСС в понедельник сообщила министр финансов региона Екатерина Буцкая.

Счетная палата 7 ноября опубликовала доклад, в котором говорится, что бюджеты Ульяновской области и Якутии - самые дефицитные по итогам 9 месяцев 2019 года. Всего в списке 19 регионов с общим объемом дефицита 15,9 млрд рублей.

"В регионе проводится большая работа по сбалансированности бюджета. К концу года мы планируем сократить дефицит до планового уровня", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе министерства ТАСС уточнили, что плановый уровень дефицита в конце года должен достичь 109 млн рублей.

"Мы действуем в рамках бюджетного законодательства. Поскольку бюджет региона - живой организм, в ходе его исполнения возможна корректировка основных показателей, в том числе допустимо увеличение дефицита в целях обеспечения финансирования первоочередных и социально-значимых расходов", - уточнила она.

Министр пояснила, что по итогам девяти месяцев 2019 года дефицит консолидированного бюджета Ульяновской области действительно сложился в сумме 2,4 млрд рублей.

Теги
РоссияУльяновская область
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