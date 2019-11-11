Документы транспортного планирования в Дагестане разработают по нацпроекту в 2020 году

МАХАЧКАЛА, 11 ноября. /ТАСС/. Документы транспортного планирования в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" - программу комплексного развития транспортной инфраструктуры и комплексные схемы организации транспортного обслуживания населения в Дагестане должны быть разработаны до июня 2020 года, на финансирование работ планируется направить до 60 млн рублей, следует из документов электронного аукциона на проведение соответствующей научно-исследовательской работы, размещенных на портале госзакупок в понедельник.

"Цель работы - создание полноценного актуализированного набора документов по развитию транспортной инфраструктуры Республики Дагестан путем разработки (актуализации) программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения в границах республики", - говорится в описании объекта закупки.

Заказчиком выступает министерство транспорта и дорожного хозяйства Дагестана, максимальная цена контракта, согласно конкурсной документации, составляет 60 млн рублей, срок выполнения работ - до 18 июня 2020 года. Заявки на участие в конкурсе принимаются 4 декабря.

Как следует из конкурсной документации, задачами проекта являются, в частности, прогнозирование параметров функционирования транспортной системы Дагестана, планирование развития инфраструктуры всех видов транспорта, создание условий для обеспечения комплексного транспортного обслуживания населения региона, а также достижение целей приоритетного проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в сфере обеспечения соответствия сети автодорог нормативным значениям и безопасности движения.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за 6 лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.