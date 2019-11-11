Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ученые из Дублина исследуют методы оптимизации выработки водородной энергии с помощью AI

Исследование конфигураций экономически эффективных и долговечных катализаторов может в дальнейшем открыть перспективы для производства экологически чистого водородного топлива в широких масштабах

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Ученые из Тринити-колледжа в Дублине (TCD) проводят исследования на базе искусственного интеллекта с целью разработки эффективных катализаторов, используемых в процессе расщепления воды, для выработки энергии водородного топлива, сообщило издание Hydrogen Fuel News.

Основная цель проекта - исследование возможных конфигураций экономически эффективных и долговечных катализаторов, которые будут использованы для производства экологически чистого водородного топлива в широких масштабах. Решения, существующие на рынке в данный момент, требуют существенных затрат, поскольку используют дорогостоящие драгоценные металлы, такие как платина, иридий и рутений, для расщепления воды.

Исследователи из TCD выступили с предложением провести анализ активности различных водородных катализаторов для поиска комбинаций металлов и других химических веществ, которые позволят расщеплять молекулы воды с прежней эффективностью, но потребуют меньших издержек. Для анализа и поиска данных решений команда исследователей будет использовать AI-алгоритмы и компьютеры высокой мощности.

Ранее опубликованные исследования показали, что ученые зачастую недооценивали активность ряда наиболее реактивных металлов в качестве катализаторов, что открывает широкие перспективы для исследований в данной области.

Реклама на ТАСС
Путин и Меркель обсудили переговоры об условиях транзита российского газа через Украину
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС