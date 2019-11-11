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Lada Vesta получит новый двигатель от Renault-Nissan и автоматическую трансмиссию

Обновленная Vesta появится в продаже до конца ноября

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Все модели семейства Lada Vesta, кроме Lada Vesta Sport, будут выпускаться со 113-сильным двигателем H4M производства альянса Renault-Nissan и автоматической трансмиссией. Об этом сообщила пресс-служба компании "АвтоВАЗ".

"Все модели (кроме Lada Vesta Sport) получили бесступенчатую автоматическую трансмиссию, которая устанавливается вместе со 113-сильным двигателем H4M", - говорится в пресс-релизе, распространенном вечером в понедельник.

Новая Vesta первой из моделей Lada получила зеркала с электроприводом. Они управляются с пульта на ключе зажигания и кнопкой на двери водителя. Также автомобили семейства будут оснащаться обогревом рулевого колеса, противотуманными фарами с функцией подсветки в повороте, бескаркасными стеклоочистителями и более глубокими подстаканниками, уточняет пресс-служба.

Отмечается, что обновленная Vesta появится в продаже до конца ноября.

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