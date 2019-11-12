ФАС проверит производителей гречки на предмет обоснованности роста цен

После обращения Российского союза мукомольных и крупяных предприятий о повышении цен на гречиху в ФАС России прошло селекторное совещание, на котором обсуждалась ситуация, складывающаяся на рынке гречихи и гречневой крупы. По итогам совещания "было принято решение провести проверку как производителей гречихи, так и ее переработчиков на предмет обоснованности устанавливаемых ими цен", говорится в сообщении.

"Во всех регионах, являющихся основными производителями гречихи, ситуация на этом рынке находится под контролем территориальных управлений ФАС. Дефицита на рынке не наблюдается. Несмотря на то, что фактов нарушения антимонопольного законодательства до сих пор выявлено не было, мы приняли решение проверить обоснованность цен", - прокомментировала начальник управления контроля АПК ФАС России Анна Мирочиненко, слова которой приводит пресс-служба.

Как изменились цены

По данным Росстата, потребительские цены на гречневую крупу в России в октябре выросли на 7,3%. При этом подорожание гречневой крупы отмечено в 80 субъектах РФ (кроме автономных округов, входящих в состав области), в том числе в 48 регионах цены на крупу увеличились более чем на 7,3%.

22 октября 2019 года Минсельхоз РФ сообщил о том, что оценивает ситуацию на рынке гречневой крупы как стабильную. По его данным, в сентябре 2019 года отмечен незначительный рост оптовых цен на гречневую крупу. В министерстве пояснили, что в связи с рекордным урожаем гречихи в 2017 году на уровне более 1,5 млн тонн средние цены сельхозпроизводителей в 2018 году снизились почти в четыре раза. Средняя максимальная цена в 25,9 рубля за кг зафиксирована в январе 2017 года, а в апреле 2018 года средняя минимальная цена у производителей была 6,2 рубля за кг.

В новость были внесены изменения (11:00 мск) — добавлена информация после второго абзаца.