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Правкомиссия по иностранным инвестициям пройдет на этой неделе

Будет рассмотрено около 15 сделок, сообщил глава службы Игорь Артемьев

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Правительственная комиссия по иностранным инвестициям пройдет до конца этой недели, будет рассмотрено около 15 сделок. Об этом журналистам сообщил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

"Она, как я думаю, пройдет на этой неделе", - сказал Артемьев. Он добавил, что будет рассмотрено около 14-15 сделок с разными странами.

В частности, будет рассмотрена сделка по покупке Fortum доли в Uniper. При этом Артемьев не уточнил, к каким выводам пришло ведомство и какое решение примет правительственная комиссия.

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